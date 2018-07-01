Путин поздравил сборную России по футболу с победой в 1/8 финала ЧМ над Испанией

Президент России пожелал главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову, и всем членам сборной успеха в 1/4 финала турнира

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой в 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин не смог приехать на стадион, но он следил за матчем и дважды в воскресенье звонил Черчесову.

"Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших", - сказал Песков. "Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты", - рассказал пресс- секретарь. "Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит", - передал Песков слова президента.

"Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты", - сообщил пресс-секретарь. "Путин сказал, что главное в спорте - это результат, и этот результат - победный для нашей сборной", - добавил он. "Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре", - сказал Песков.