Хоккейный вратарь Брызгалов назвал победу сборной над испанцами чудом на футбольном поле

В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Выход российских футболистов в 1/4 финала чемпионата мира можно сравнить с победой хоккейной сборной США над командой СССР на Олимпиады-1980 и успехом советских баскетболистов в финале Игр-1972. Об этом сообщил ТАСС хоккейный вратарь Илья Брызгалов, чемпион мира 2009 года и обладатель Кубка Стэнли.

В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Впервые в новейшей истории российские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

"Если в 1980-м на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде было чудо на льду (американцы выиграли у сборной СССР - 4:3 - прим. ТАСС), то сегодня было чудо на футбольном поле, - считает Брызгалов. - В 1972 году на Олимпиаде никто не верил в баскетбольную сборную СССР (победа в финале над американцами - 51:50 - прим. ТАСС). Пришло время футбола? Если в 1/4 финала сборная России ничего не даст создать сопернику, то почему бы и нет?"

Сборная России в матче 1/4 финала, который пройдет в Сочи 7 июля, встретится с победителем встречи между командами Хорватии и Дании.