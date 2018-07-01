Дзюба: футболисты сборной России подарили праздник всей стране, выйдя в 1/4 финала ЧМ

Сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала турнира

МОСКВА, 1 июля./ТАСС/. Игроки сборной России по футболу победой над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира подарили праздник себе и всей стране. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Артем Дзюба.

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники".

"Даже не представляю, что сейчас творится в стране, спасибо огромное. Мы подарили праздник себе и всем, через боль, через судороги, но мы верили до конца. Верили, что в конце Акинфеев возьмет пенальти. Три или четыре футболиста сказали, что он возьмет два пенальти", - рассказал Дзюба.

Сборная России в матче 1/4 финала, который пройдет в Сочи 7 июля, встретится с победителем встречи между командами Хорватии и Дании.