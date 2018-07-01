Кондратьев: Сочи ждет сборную России на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Глава региона уточнил, что город готов на 100%, начиная от инфраструктуры и заканчивая поддержкой болельщиков

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Сочи полностью готов к матчу 1/4 финала чемпионата мира по футболу и ждет приезда футболистов сборной России, в воскресенье обыгравших в 1/8 финала испанцев, сообщил в воскресенье ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3, вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара. 7 июля россиянам предстоит матч 1/4 финала в Сочи с победителем пары Хорватия - Дания.

"Безусловно, мы рады победе российской сборной в одной восьмой финала. Событие поистине историческое, наши ребята показали волевую игру, теперь ждем их в Сочи на стадион "Фишт" 7 июля. Олимпийская столица готова на 100%, начиная от инфраструктуры, заканчивая поддержкой болельщиков", - сказал губернатор.

Он напомнил, что стадион уже достойно принял несколько матчей чемпионата. "Подчеркну, что все они прошли без единого инцидента. Также отмечу, что "Фишт" вошел в топ самых посещаемых за первые дни ЧМ-2018", - добавил глава Кубани.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в том числе стадион "Фишт" в Сочи. Игра 1/4 финала, в которой будет участвовать сборная России, станет последней для "Фишта" на этом чемпионате мира. Ранее на арене прошли встречи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1), Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).