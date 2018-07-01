"Аэроэкспресс" предоставит на год бесплатный проезд для сборной РФ по футболу

Сборная России в воскресенье на стадионе "Лужники" в серии послематчевых пенальти переиграла команду Испании со счетом 4:3

МОСКВА, 1 июля. Компания "Аэроэкспресс" предоставит для всей российской команды, в связи с выходом сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, бесплатный проезд на своих поездах в течение года. Об этом заявил ТАСС в воскресенье представитель "Аэроэкспресс".

22 июня компания запустила в своих социальных сетях эстафету #еслинашивыиграют в поддержку сборной РФ. В случае выхода команды в четвертьфинал "Аэроэкспресс" пообещал в течение года бесплатно перевозить всю команду.

В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти переиграла команду Испании со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.