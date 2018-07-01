Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается

Российская команда вышла в четвертьфинал турнира, обыграв сборную Испании в матче 1/8 финала мирового первенства

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу только начинается для сборной России после выхода в четвертьфинал турнира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

В воскресенье сборная России переиграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся в воскресенье на московском стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1.

"Эмоции простые, во время игры они выходят, но теперь дело сделано, готовимся к следующей игре, - сказал Черчесов. - Мы определенную работу провели, у нас есть время проверить, кто на что готов, завтра будет медосмотр. Мы индивидуально каждого футболиста подводим, потом возвращаем в общую группу. Эмоции - это понятно, но турнир только начинается, поэтому эмоции надо сохранить".

"Честно говоря, мучительно перешли на новую систему [игры в пять защитников], тренерскому штабу понятно, как играть, но главные актеры - футболисты, их надо убедить, - продолжил специалист. - Спасибо им, они все поняли, все функции исполняли. Что касается Артема Дзюбы, то мы так и планировали [его заменить], когда центральные защитники уже были возле нашей штрафной, нам хотелось убегать в отрыв".