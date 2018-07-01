Черчесов назвал футболистов сборной России мужчинами после выхода в 1/4 финала ЧМ

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем другого матча 1/8 финала, в котором встретятся команды Хорватии и Дании

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов похвалил игроков команды после победы над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира, назвав их мужчинами. Об этом Черчесов заявил на пресс- конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

В воскресенье сборная России в серии пенальти победила команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники".

"Мужчины, мои ребята - мужчины, - сказал Черчесов. - Есть какие-то вещи, которые были наработаны. Когда играешь 120 минут, то невозможно с этим не считаться, медицинский штаб проверяет наших футболистов, что у них там творится со здоровьем, физиологию никто не отменял. Надеюсь, что сегодня наши соперники также сыграют 120 минут".

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем другого матча 1/8 финала, в котором встретятся команды Хорватии и Дании. Хорваты и датчане проведут игру в Нижнем Новгороде позднее в воскресенье (начало - 21:00 мск). Четвертьфинал с участием сборной России пройдет в Сочи 7 июля.