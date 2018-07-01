Медведев лично поздравил российских футболистов и их тренера с победой над Испанией

Медведев наблюдал за матчем вместе с королем Испании Филиппом VI и президентом FIFA Джанни Инфантино в "Лужниках"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который присутствовал в воскресенье на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу Россия - Испания, после игры зашел в раздевалку российской сборной, чтобы поздравить команду и ее тренера с победой. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

Медведев наблюдал за матчем с трибуны для почетных гостей вместе с королем Испании Филиппом VI и президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. После игры на своей странице в Instagram премьер разместил фотографию, сделанную во время игры, и поздравление с победой РФ.

Премьер также похвалил российских футболистов. "Наша сборная в 1/4 финала. Молодцы!" - написал глава правительства на своей странице в Facebook.

По словам Тимаковой, глава кабинета министров до начала матча пообщался с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом бен Халифой Аль Тани, а в перерыве - с испанским монархом.

В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Впервые в новейшей истории российские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.