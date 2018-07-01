Семин: футболисты сборной России легко восстановятся и подготовятся к матчу 1/4 финала ЧМ

Главный тренер "Локомотива" отметил, что россияне обыграли испанцев благодаря терпению и хорошей физической готовности

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу сможет быстро восстановиться и легко подготовиться к матчу 1/4 финала чемпионата мира после победы над испанцами. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин.

В воскресенье во встрече 1/8 финала сборная России обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти.

"Это грандиозное достижение, - отметил Семин. - Сейчас все должны отпраздновать, сказать спасибо тренерскому штабу и футболистам. Мы в восьмерке лучших команд мира, это самое главное. Сейчас футболисты сделали в стране праздник, это - замечательно.

"Мы думали, что сборная Испании - чересчур сложный соперник, но все закончилось замечательно. Выиграли благодаря терпению и хорошей физической готовности", - добавил собеседник ТАСС.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная России встретится с победителем пары между командами Хорватии и Дании. "Команда восстановится и подготовится к следующей игре очень легко, победа добавит им положительных эмоций. Пока очень сложно сказать, кто предпочтительнее", - сказал собеседник ТАСС.

Четвертьфинальный матч с участием сборной России состоится 7 июля в Сочи.