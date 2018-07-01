Мацуев назвал исторической победу сборной России в матче с испанцами

В воскресенье сборная РФ одержала победу в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Победа сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу над командой Испании стала исторической. Об этом заявил ТАСС народный артист России, пианист и известный болельщик Денис Мацуев.

В воскресенье российские футболисты одержали победу в серии послематчевых пенальти над испанцами со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1.

"Мы стали свидетелями истории. Впервые в истории мы не только вошли в восьмерку лучших команд мира - мы впервые выиграли серию пенальти в плей-офф чемпионата мира", - подчеркнул Мацуев.

Музыкант смотрел матч на стадионе "Лужники". "Накал страстей был невероятным, - поделился он. - Это можно сравнить с победой, которую мы одержали над голландцами 10 лет назад на чемпионате Европы". Мацуев также признался, что сейчас готов присоединиться к народным гуляньям в столице.

"Я абсолютно верил в нашего тренера, Станислава Саламовича, не скрою, что дружу с ним. Я очень рад за его успех, потому что он потрясающий тренер и потрясающая личность. Мне всегда хотелось вступить в перепалку с теми, кто его критиковал", - подчеркнул Мацуев.

"Я всех поздравляю, это великая победа! И безусловно я буду на четвертьфинале", - пообещал пианист.