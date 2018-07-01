Жуков считает, что Черчесов и Акинфеев - главные творцы победы россиян над сборной Испании

Российская команда в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла сборную Испании в серии пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а также вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев являются главными творцами победы над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1). В серии пенальти Акинфеев отбил два удара испанских футболистов.

"Мало кто ожидал, что наши смогут выиграть у испанцев. Да, играли от обороны, но сражались до последней капли крови и отдали все силы для победы. Блестяще сыграл Акинфеев, выручил и во время игры, и два пенальти великолепно отбил. Думаю, Акинфеев с Черчесовым - главные творцы победы", - поделился мнением Жуков.

"Испанцы играли в своей манере. По итогам матча 75% времени контролировали мяч, но особой остроты не было, наши плотно защищались. В первом тайме вообще ударов по нашим воротам не было, гол был недоразумением. Во втором тайме у испанцев было больше моментов, но наши в защите сыграли очень внимательно и аккуратно", - добавил почетный президент ОКР.

"Они ответили всем, еще когда вышли из группы. Но обыграть испанцев - в это мало кто верил. Они показали характер. После победы над испанцами можно рассчитывать, что наши пройдут еще дальше", - также отметил Жуков.

Позднее в воскресенье в Нижнем Новгороде пройдет матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании, по результатам которого определится соперник сборной России по четвертьфиналу. Матч 1/4 финала с участием сборной России пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля.