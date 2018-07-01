РФС: футбольные школы будут переполнены после победы сборной России над испанцами на ЧМ

Вице-президент РФС Сергей Анохин считает, что теперь российской команде ничего не страшно на домашнем турнире

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Спортивные школы после победы сборной России над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу будут переполнены в начале учебного года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

В воскресенье сборная России обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти.

"Чудо ли это? Каждый может называть как хочет. Я считаю, это большая трудовая победа нашего футбола. Самое главное - ожидаю футбольный бум в сентябре в спортивных школах, они будут переполнены совершенно точно", - сказал Анохин.

"Как далеко может пройти российская команда? Нет предела совершенству, мы теперь вообще никого не боимся. Мне даже немного плохо стало на трибунах, надо отдышаться", - добавил вице-президент РФС.

В четвертьфинальной игре, которая состоится 7 июля в Сочи, сборная России встретится с победителем матча между командами Хорватии и Дании.