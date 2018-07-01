Колобков: сборная России по футболу имеет все шансы, чтобы выйти в полуфинал ЧМ

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу российская команда сыграет с победителем матча Хорватия - Дания

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские футболисты имеют все шансы попасть в число четырех лучших команд на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Павел Колобков.

В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Впервые в новейшей истории российские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

"Мы были уверены, что будет борьба, - признался Колобков. - Предыдущие игры показали, что с испанцами, да и вообще с любой командой на этом чемпионате можно играть. Ребята настолько выложились и настолько устали, что в раздевалке была тишина. Наверное, это была самая тяжелая игра в истории российского футбола".