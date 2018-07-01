Черчесов: Жирков может пропустить оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу

Главный тренер сборной России отметил, что во время матча 1/8 финала турнира футболист испытывал проблемы с ногой

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов.

Россияне в 1/8 финала обыграли испанцев в серии пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1.

"Для Жиркова это был, наверное, последний матч на турнире. У него были проблемы с ногой. Только, возможно, если мы к финалу его подготовим", - сказал Черчесов.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем встречи между командами Хорватии и Дании. Матч 1/4 финала пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.