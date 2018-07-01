Президента Хорватии впечатлил высокий уровень проведения ЧМ в России

Колинда Грабар-Китарович прибыла на матч 1/8 финала Хорватия - Дания, который проходит в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович впечатлена высоким уровнем проведения чемпионата мира по футболу в России. Такое мнение она выразила в беседе с журналистами во время визита в Нижний Новгород.

В воскресенье Грабар-Китарович прибыла на матч 1/8 финала Хорватия - Дания. Она уже встретилась с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Матч сборных Хорватии и Дании начнется на стадионе "Нижний Новгород" в 21:00 мск.

"Здорово, что мне удалось оказаться сегодня в Нижнем Новгороде, - сказала Грабар-Китарович. - Конечно, я буду наблюдать за сегодняшней игрой Хорватия - Дания и буду поддерживать хорватскую команду. Также я очень благодарна за оказанное гостеприимство губернатору области и мэру города. Это был удивительный день, я почувствовала себя здесь, как дома".

"Спасибо, Нижний Новгород. Спасибо, Россия", - добавила она на русском языке.

Грабар-Китарович поделилась своим мнением о проведении чемпионата мира по футболу. "С одной стороны, я впечатлена тем, как в России сумели предотвратить все возможные проявления насилия: все проходит великолепно, спокойно и без инцидентов. С другой стороны, здорово, что болельщики имеют возможность легко перемещаться по стране, имея fan id", - считает глава Хорватии.

Прогноз на матч

Хорваты проведут вторую игру на нынешнем турнире в Нижнем Новгороде. Ранее, на групповом этапе, хорватская сборная победила команду Аргентины со счетом 3:0. "Нижний Новгород успел стать для сборной Хорватии счастливым городом, надеюсь, что сегодня мы одержим тут вторую победу, а город станет для нас вторым домом", - сказала Грабар-Китарович.

"Думаю, что Хорватия сегодня выиграет. Я не очень хороша в прогнозах, но думаю, что счет будет 3:0 в пользу нашей команды", - заключила она.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.