Бышовец: победа сборной России по футболу над испанцами в серии пенальти закономерна

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России закономерно победила команду Испании в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил бывший главный тренер национальной сборной Анатолий Бышовец.

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. Акинфеев в серии 11-метровых отразил два удара.

"Нельзя сказать, что никто не верил в победу сборной России, был такой Анатолий Федорович [Бышовец], который до игры говорил, что ничего невозможного нет для этой команды, - сказал Бышовец. - Выстроенная команда, которую организовали желание и воля. У сборной России было все, чтобы противостоять технике и неординарности испанцев".

"Очень рад, что команда не остановилась, когда пропустила гол, что на протяжении всего матча была в движении, старалась находить моменты. А что касается пенальти, то это не лотерея. У наших игроков были нервы покрепче, они одержали заслуженную победу", - добавил Бышовец.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Хорватии и Дании. Хорваты и датчане свой матч 1/8 финала проведут позднее в воскресенье (21:00 мск) в Нижнем Новгороде. Встреча 1/4 финала с участием сборной России будет сыграна 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".