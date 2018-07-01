Поздняков рад за новое поколение россиян, увидевших выход сборной в четвертьфинал ЧМ

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков счастлив за молодое поколение россиян, которые своими глазами увидели победу национальной сборной над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1.

"Я отношусь к той категории болельщиков, которые видели предыдущее участие нашей сборной в 1/4 финала в 1986 году, я счастлив спустя 32 года ощутить те же самые эмоции. Я особенно рад за молодое поколение россиян, которые сегодня стали свидетелями этого матча. Это тот случай, когда объединившись вокруг сборной и страна, и спортсмены могут достигать на первый взгляд нереальных целей", - сказал Поздняков.

"Мы наблюдали интересную игру с точки зрения тренерской тактики. Во второй половине было четко видно, что наши играли в оборонительный футбол, но искали контратаки. И они, надо сказать, были. Наши спортсмены по голевым моментам не уступили, хотя отдали контроль мяча испанцам, но, как мы сегодня увидели, контроль мяча не есть результат", - отметил глава ОКР.

Поздняков подчеркнул, что вратарь сборной России Игорь Акинфеев в серии пенальти сотворил большое спортивное чудо. "Все шло к пенальти, радостно, что в этой лотерее Игорь Акинфеев сотворил большое спортивное чудо, отразив два пенальти и принеся радость всей нашей стране. Мы рады за всю нашу команду, мне приятно, что армейцы сегодня очень неплохо играли. С победой, приятно, когда можно спокойно подождать окончания матча сборных Хорватии и Дании и узнать, кто из них станет нашим соперником в 1/4 финала", - сказал собеседник ТАСС.

Сборная России в четвертьфинале, который состоится 7 июля в Сочи, сыграет с победителем матча между командами Хорватии и Дании.