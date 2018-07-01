Дворкович: сборная России в матче 1/8 финала ЧМ выложилась на двести процентов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу переиграла команду Испании в 1/8 финала чемпионата мира благодаря самоотдаче и выполнению тренерской установки на игру. Об этом журналистам заявил председатель оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" Аркадий Дворкович.
В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти переиграла команду Испании. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.
"Cтрого выполнили тренерскую установку, работали до конца, как правильно сказали до матча, просто умирали на поле, выкладывались на двести процентов, - подчеркнул Дворкович. - Что сказали, то и сделали, сдержали слово, поэтому и победили. А в конце уже сработал Игорь Акинфеев. Сегодня вся команда - герои".
В 1/4 финала чемпионата мира сборная России встретится с победителем матча Хорватия - Дания. Четвертьфинал с участием российской команды состоится 7 июля в Сочи.