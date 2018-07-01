Президент Молдавии поздравил сборную России с победой над командой Испании

Игорь Додон заявил, что российские футболисты совершили невозможное

КИШИНЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил сборную России с победой в матче над командой Испании.

"Поздравляю футболистов сборной России с фантастической победой в тяжелейшем матче против команды Испании! Ребята совершили невозможное: в серии послематчевых пенальти они оказались сильнее чемпионов мира 2010 года и чемпионов Европы 2012 года", - написал глава Молдавии в воскресенье на своей странице в Facebook. По его словам, молдавские болельщики ждут не менее захватывающей игры 7 июля в Сочи.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, выход России в 1/4 финала в столичных пабах встречали как победу собственной сборной. В назначенное судьей дополнительное время столичные террасы слились с трибунами "Лужников" в продолжительном скандировании "Россия", "Россия". После игры по улицам Кишинева еще долго разъезжали машины с флагами РФ.

К чемпионату в Кишиневе открыты десятки фан-зон, "Дом болельщика" оборудовали и сотрудники Российского центра науки и культуры, где все желающие могут следить за прямыми трансляциями матчей. В поддержку чемпионата здесь проходят турниры по футболу среди детей, выпущена серия марок и памятных монет. А в городе Комрат заложен сквер имени прославленного советского вратаря Льва Яшина (1929-1990).

Додон присутствовал на церемонии открытия чемпионата, которая состоялась на стадионе "Лужники" перед стартовым матчем турнира между сборными РФ и Саудовской Аравии, который завершился со счетом 5:0 в пользу российской команды. Мировое первенство проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.