Головин: сборной России по футболу в матче 1/8 финала ЧМ с испанцами не хватало сил

Сборная России в воскресенье обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу хорошо контролировала игру в матче 1/8 финала чемпионата мира, российским спортсменам не хватало сил. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал полузащитник сборной России Александр Головин.

Сборная России в воскресенье обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. Головин провел на поле все 120 минут и забил пенальти в послематчевой серии.

"Самым сложным было терпеть. Они хорошо контролировали игру, нам не хватало сил. В такой ситуации хладнокровие превыше всего. Главное, принимать правильные решения, не волноваться", - заявил Головин.

"Долго с радостью не надо затягивать, - добавил полузащитник. - Все возможные соперники по четвертьфиналу очень хорошие, выбирать не приходится".

В матче 1/4 финала сборная России сыграет с командой Хорватии или Дании. Встреча 1/8 финала между хорватами и датчанами пройдет позднее в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал с участием сборной России состоится 7 июля в городе Сочи.