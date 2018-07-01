Модрич и Ракитич вошли в стартовый состав сборной Хорватии на матч ЧМ-2018 с датчанами

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Дании пройдет в воскресенье в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитники испанских клубов "Реал" и "Барселона" Лука Модрич и Иван Ракитич вошли в стартовый состав сборной Хорватии на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Дании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Полностью состав сборной Хорватии выглядит следующим образом: Даниел Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Лука Модрич, Марцело Брозович, Иван Перишич, Анте Ребич, Марио Манджукич.

На счету Модрича три матча и два гола на текущем чемпионате мира. У Ракитича три сыгранных встречи и один забитый гол.

Также стал известен состав сборной Дании: Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Хенрик Дальсгор, Йонас Кнудсен, Матиас Йоргенсен, Томас Дилейни, Кристиан Эриксен, Андреас Корнелиус, Мартин Брейтуэйт, Юссуф Поульсен.

Встреча 1/8 финала мирового первенства между сборными Дании и Хорватии пройдет в воскресенье на стадионе "Нижний Новгород". Встреча начнется в 21:00 мск. Победитель этого матча в четвертьфинале, который пройдет 7 июля в Сочи, сыграет со сборной России.