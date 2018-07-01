Как болельщики сборной России отмечают выход в 1/4 финала ЧМ

Сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира.
Успех команды Станислава Черчесова празднует вся страна. ТАСС собрал реакцию фанатов из социальных сетей.
Фанаты болели за национальную сборную не только на стадионах и в фан-зонах, но и в общественных местах, а также у себя дома.
Сборная России в ответ благодарит болельщиков за поддержку и гордится вратарем Игорем Акинфеевым, который был признан лучшим игроком матча.
Друзья!!! Мы это сделали для нашей страны! Мы это сделали для вас!! Спасибо вам за поддержку!!!#вместемыкоманда pic.twitter.com/RL0ac3kySH— Сборная России (@TeamRussia) 1 July 2018
Вот они, победные эмоции!!! #впередроссия #вместемыкоманда pic.twitter.com/qTvKUEEXVZ— Сборная России (@TeamRussia) 1 July 2018