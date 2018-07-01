Как болельщики сборной России отмечают выход в 1/4 финала ЧМ

Россияне в воскресенье на стадионе "Лужники" одержали победу над испанцами со счетом 4:3

Сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Успех команды Станислава Черчесова празднует вся страна. ТАСС собрал реакцию фанатов из социальных сетей.

Фанаты болели за национальную сборную не только на стадионах и в фан-зонах, но и в общественных местах, а также у себя дома.

Чудо! Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 1 Июл 2018 в 10:01 PDT

⚽️⚽️⚽️ Публикация от @ anna_netrebko_yusi_tiago 1 Июл 2018 в 6:23 PDT

#ура#мыпобедили#победа#болеемнабольшомэкране#чм#чм2018#чм2018пофутболу Публикация от Кафе Кензо | СВАО (@kenzoresto) 1 Июл 2018 в 10:44 PDT

Сборная России в ответ благодарит болельщиков за поддержку и гордится вратарем Игорем Акинфеевым, который был признан лучшим игроком матча.