Вратарь сборной России Акинфеев после победы над испанцами проходит допинг-контроль

Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отправился на прохождение допинг-контроля после победы в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом представитель Международной федерации футбола (ФИФА) сообщил журналистам.