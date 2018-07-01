Эксперт: сборная России победила испанцев на ЧМ-2018 благодаря хорошей игре в обороне

В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти переиграла команду Испании со счетом 4:3

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира благодаря хорошей игре в обороне. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России Александр Тарханов.

В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти переиграла команду Испании со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

"Матчи групповой стадии показали, что со сборной Испании можно играть на равных, - сказал Тарханов. - Некоторые моменты у наших ворот возникали, но в них хорошо сыграл [Игоря] Акинфеев. В целом же вся команда хорошо сыграла в обороне и справилась с нападением испанцев. Отдельно отметил бы Марио Фернандеса - он и в обороне надежно играл, и к атакам подключался".

В 1/4 финала чемпионата мира сборная России встретится с победителем пары между командами Хорватии и Дании. "Посмотрим на игру сборных Хорватии и Дании. У хорватов очень хорошая команда, но нам главное восстановиться после такого тяжелого матча и хорошо подготовиться. Пока рано говорить о перспективах на турнире, надо идти от игры к игре", - считает Тарханов.