Голодец: было сложно представить, что россияне вырвут победу в матче ЧМ с испанцами

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма назвала героем встречи вратаря российской команды Игоря Акинфеева

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3. Игорь Акинфеев отразил два удара.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Было тяжело представить, что игроки сборной России по футболу смогут вырвать победу в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Такое мнение журналистам высказала вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

"Потрясающая победа, впервые мы смогли выйти в четвертьфинал, было сложно представить, что мы вырвем победу, матч - тяжелейший. Ребята сделали все, чтобы добиться этого успеха. Конечно, герой матча Акинфеев, герой ли он России? Абсолютно", - сказала Голодец.

"Когда поверила в победу? С последним мячом, вы видели, что матч был сложный, как технично играли испанцы, наши ребята смогли удержать матч, я всех поздравляю. На что может надеяться команда на турнире? Я не говорю в терминах "надеюсь", вся Россия сегодня болеет за команду, наш следующий матч в Сочи", - добавила Голодец.

Сборная России в четвертьфинале, который состоится 7 июля в Сочи, сыграет с победителем матча между командами Хорватии и Дании.