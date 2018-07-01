Колобков: день выхода сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ уже вошел в историю

В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. День выхода сборной России по футболу в четвертьфинал домашнего чемпионата мира уже вошел в историю российского спорта. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Впервые в истории российские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

"Незабываемый матч! Игра была сложной, такой накал страстей, особенно в дополнительное время. Но мы верили в нашу команду, и ребята оправдали наши надежды - заслуженно выиграли в серии пенальти", - сказал Колобков.