Колобков: день выхода сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ уже вошел в историю

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. День выхода сборной России по футболу в четвертьфинал домашнего чемпионата мира уже вошел в историю российского спорта. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Павел Колобков.
В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Впервые в истории российские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
"Незабываемый матч! Игра была сложной, такой накал страстей, особенно в дополнительное время. Но мы верили в нашу команду, и ребята оправдали наши надежды - заслуженно выиграли в серии пенальти", - сказал Колобков.
"Спасибо команде за этот праздник! За исторический праздник! Этот день уже вошел в историю российского футбола", - поделился радостью министр спорта.
В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем встречи между сборными Хорватии и Дании. Матч 1/4 финала пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.