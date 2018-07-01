Дед Мороз поздравил болельщиков в фан-зоне Петербурга с выходом сборной РФ в 1/4 финала ЧМ

После окончания матча в фан-зоне начался концерт, а часть болельщиков отправилась отмечать победу на улицы Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Дед Мороз поздравил со сцены болельщиков сборной России в фан-зоне на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге с победой над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, передает корр. ТАСС с места событий.

После окончания основного и дополнительного времени на игре, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники" счет оставался 1:1. В серии пенальти сильнее были россияне - 4:3.

"То, что случилось сейчас - настоящее чудо. Поздравляю вас всех, Россия - вперед!", - сказал он со сцены.