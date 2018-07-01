Дед Мороз поздравил болельщиков в фан-зоне Петербурга с выходом сборной РФ в 1/4 финала ЧМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Дед Мороз поздравил со сцены болельщиков сборной России в фан-зоне на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге с победой над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, передает корр. ТАСС с места событий.
После окончания основного и дополнительного времени на игре, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники" счет оставался 1:1. В серии пенальти сильнее были россияне - 4:3.
"То, что случилось сейчас - настоящее чудо. Поздравляю вас всех, Россия - вперед!", - сказал он со сцены.
Во время серии пенальти нервы болельщиков в фан-зоне были напряжены до предела и более 15 тыс. человек, которые попали в воскресенье на ее территорию, сохраняли тишину во время того, как футболисты сборной России били пенальти по воротам соперника. После последнего удара, когда вратарь россиян Игорь Акинфеев спас ворота, толпа болельщиков начала дружно скандировать его фамилию.
"Это чудо. После того, как назначили дополнительно время - мы сначала хотели уйти, чтобы спокойно поехать домой, завтра на работу. Но вы же сами видите, что тут происходит, может мы и чемпионами станем с такой игрой", - отметил в беседе с корр. ТАСС болельщик из Петербурга Ростислав.
После окончания матча в фан-зоне начался концерт, а часть болельщиков отправилась отмечать победу на улицы Санкт-Петербурга.