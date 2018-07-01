Мутко поблагодарил всех, кто верил в сборную России в матче с испанцами на ЧМ по футболу

Вице-премьер РФ поздравил национальную команду с выходом в 1/4 финала домашнего чемпионата мира

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице-премьер РФ и председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Виталий Мутко поблагодарил всех, кто верил в сборную России в матче с командой Испании в 1/8 финала турнира. Об этом он сказал ТАСС.

Сборная России по пенальти обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Встреча команда завершилась в московских "Лужниках" победой сборной России. В основное время команды сыграли вничью 1:1, в серии пенальти сильнее оказались россияне - 4:3.

"С победой! Все нормально, все хорошо, поздравляю всех и спасибо всем, кто был рядом с командой, кто верил в нее до последнего. С выходом в четвертьфинал", - сказал Мутко.

Следующий матч сборная России проведет в Сочи с победителем другого матча 1/8 финала, в котором встретятся сборные Хорватии и Дании.