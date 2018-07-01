Акинфеев сообщил, что не ощущает себя лучшим игроком матча чемпионата мира с испанцами

Вратарь российской команды отразил два удара в серии послематчевых пенальти в игре 1/8 финала со сборной Испании

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Голкипер сборной России Игорь Акинфеев не считает себя лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором российская команда обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти. Об этом вратарь сообщил журналистам.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3. Акинфеев отразил два удара.

"Не чувствую себя лучшим игроком, лучший игрок - это команда, болельщики. Мы хотели больше атаковать, но с испанцами так не получится. Слава богу, что все получилось так, как получилось", - сказал вратарь.