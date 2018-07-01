Кадыров отметил вклад голкипера Акинфеева в победу сборной России в 1/8 финала ЧМ

В воскресенье сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4-3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1

ГРОЗНЫЙ, 1 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил особый вклад вратаря сборной России Игоря Акинфеева в победе национальной команды над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

"Ребята, молодцы! Мы верили и верим в своих ребят! Поздравляю с триумфом главного болельщика футбольной сборной России, президента РФ Владимира Путина, главного тренера Станислава Черчесова, всех игроков! Особой похвалы заслуживает Акинфеев", - написал в своем Telegram-канале Кадыров.

В воскресенье сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Акинфеев в серии 11-метровых отразил два удара.