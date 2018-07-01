Акинфеев: российские футболисты в матче ЧМ с испанцами надеялись на серию пенальти

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании надеялись на серию пенальти. Об этом в эфире Первого канала заявил вратарь и капитан российской команды Игорь Акинфеев.

"Сейчас чувствую опустошение, радость от победы, - сказал Акинфеев. - На протяжении второго тайма дополнительного времени мы оборонялись, нам хорошо это удалось. С испанцами играть тяжело, чего греха таить, мы надеялись на пенальти".

"Большое спасибо болельщикам. Мы проводим фантастический чемпионат, не только наши болельщики, но и болельщики со всего мира окунулись в атмосферу праздника", - добавил капитан российской команды.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем матча между сборными Хорватии и Дании, который состоится позднее в воскресенье в Нижнем Новгороде. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи, начало в 21:00 мск.