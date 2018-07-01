Тысячи фанатов в Нижнем Новгороде станцевали под микс "Калинки", празднуя победу сборной

Во время серии пенальти некоторые фанаты стояли, положив руки друг другу на плечи

Сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Тысячи болельщиков на фестивале болельщиков в Нижнем Новгороде станцевали под микс-трек "Калинки" в честь победы сборной России, передают корреспонденты ТАСС.

Во время серии пенальти некоторые фанаты стояли, положив руки друг другу на плечи, а в момент забитых и отраженных россиянами голов победно вскрикивали и прыгали на месте. После встречи болельщики станцевали в том числе под мелодии "Калинки" и российские рок-композиции. Фан-зона была переполнена, на площадке находилось около 15 тыс. зрителей.

"Это потрясающе, чудо свершилось", - сказал ТАСС болельщик по имени Николай. Его друг Антон начал запевать песню "Ты просто космос, Стас". "Безумные эмоции, валидол, а в итоге такая яркая победа, молодцы, земляк Денис Черышев не подвел", - поделилась Светлана.

Болельщики убеждают, что будут праздновать победу любимой сборной до самого утра.

Матчи чемпионат мира проходит в 11 городах России.