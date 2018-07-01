Нижний Новгород окрасился в красно-белые цвета перед матчем ЧМ Хорватия - Дания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Первый матч плей-офф чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, в котором встречаются сборные Хорватии и Дании, окрасил город в красно-белые цвета.
За три-четыре часа до начала матча хорватские болельщики облюбовали рестораны на улице Большой Покровской, украсив их национальной символикой. Многие из фанатов с интересом наблюдали за противостоянием сборных России и Испании, поддерживая страну - хозяйку чемпионата вместе с местными любителями футбола.
"Мне бы хотелось, чтобы наша сборная сыграла в четвертьфинале именно против россиян. Да, нам сложно будет перекричать ваших болельщиков, но это только добавит интереса в противостоянии на трибунах", - рассказал ТАСС Горан, поклонник национальной команды с 15-летним стажем. Помимо этого, хорваты креативно подошли к оформлению скульптуры "Фотограф с собакой", одев на нее длинную красно- белую шляпу и укутав в огромный флаг своей страны.
Датские болельщики оккупировали бар на Нижневолжской набережной с не самым вкусным названием "Микстура". Скандинавы развесили свои красно-белые флаги на фасаде заведения и расслаблено потребляли хмельные напитки в предвкушении игры. "Для нас это большой успех дойти до 1/8 финала, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Поэтому мы искренне верим в победу, пускай соперник у нас не из простых", - считает болельщик датской команды Хенрик.
За два с половиной часа до старта встречи в Нижнем Новгороде фанаты обеих команд начали собираться на подходе к арене. Болельщики обозначали свое присутствие различными кричалками, но громче звучали речевки датских фанатов. "Все считают, что Дания - это не футбольная страна. Мы специально приехали в Россию, чтобы весь мир узнал, что это не так", - рассказал 29-летний Ларс.
Как и полагается матчу высокого статуса, на арене "Нижний Новгород" ожидается внушительный список важных гостей. Еще днем в столицу Поволжья прибыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которую в местном аэропорту встретил глава региона Глеб Никитин. Он выразил уверенность, что этот визит главы Хорватии будет способствовать развитию двусторонних отношений.
Встреча 1/8 финала чемпионата начнется в 21:00 мск. Хорваты прошли предварительную стадию с тремя победами, тогда как датчане дважды сыграли вничью и однажды одолели соперника с минимальным счетом. Победитель в четвертьфинале 7 июля сыграет в Сочи со сборной России.
Оживленно перед матчем и на центральных городских улицах. Любители футбола вереницей следуют на фестиваль болельщиков, чтобы смотреть на больших экранах трансляцию встречи Хорватия - Дания. По дороге они фотографируются с талисманом чемпионата - волком Забивакой.
Отголоски коммунизма можно встретить на пешеходной улице Большой Покровской. Актеры, переодетые и загримированные в Иосифа Сталина и Владимира Ленина, машут слегка пожелтевшей газетой "Правда" и предлагают совместное фото с вождями революции. "Товарищи, соблюдайте очередность", - наставляет генералиссимус, раскуривая трубку.
Уличные музыканты не перестают радовать оригинальным исполнением музыки, песен и танцев: около здания национального банка играет духовой оркестр, чуть дальше - неизвестный бард поет шансон.
В самой фан-зоне перед началом матча чуть менее многолюдно, чем было во время встречи Россия - Испания. Тем не менее, площадка, вмещающая одновременно 15 тыс. человек, более чем наполовину заполнена зрителями.
"Я с семьей приехал из Уфы, где, к сожалению, не проходят матчи чемпионата, - сказал ТАСС болельщик по имени Айнур. - Но мы хотим быть причастными к такому важному и праздничному событию, поэтому не пропустим ни одну игру в плей-офф. В фан-зоне очень здорово, столько людей, национальностей, и все живут единым духом футбола".
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.