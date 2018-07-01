Нижний Новгород окрасился в красно-белые цвета перед матчем ЧМ Хорватия - Дания

За три-четыре часа до начала матча хорватские болельщики облюбовали рестораны на улице Большой Покровской, украсив их национальной символикой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Первый матч плей-офф чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, в котором встречаются сборные Хорватии и Дании, окрасил город в красно-белые цвета. За три-четыре часа до начала матча хорватские болельщики облюбовали рестораны на улице Большой Покровской, украсив их национальной символикой. Многие из фанатов с интересом наблюдали за противостоянием сборных России и Испании, поддерживая страну - хозяйку чемпионата вместе с местными любителями футбола. "Мне бы хотелось, чтобы наша сборная сыграла в четвертьфинале именно против россиян. Да, нам сложно будет перекричать ваших болельщиков, но это только добавит интереса в противостоянии на трибунах", - рассказал ТАСС Горан, поклонник национальной команды с 15-летним стажем. Помимо этого, хорваты креативно подошли к оформлению скульптуры "Фотограф с собакой", одев на нее длинную красно- белую шляпу и укутав в огромный флаг своей страны.

Датские болельщики оккупировали бар на Нижневолжской набережной с не самым вкусным названием "Микстура". Скандинавы развесили свои красно-белые флаги на фасаде заведения и расслаблено потребляли хмельные напитки в предвкушении игры. "Для нас это большой успех дойти до 1/8 финала, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Поэтому мы искренне верим в победу, пускай соперник у нас не из простых", - считает болельщик датской команды Хенрик. За два с половиной часа до старта встречи в Нижнем Новгороде фанаты обеих команд начали собираться на подходе к арене. Болельщики обозначали свое присутствие различными кричалками, но громче звучали речевки датских фанатов. "Все считают, что Дания - это не футбольная страна. Мы специально приехали в Россию, чтобы весь мир узнал, что это не так", - рассказал 29-летний Ларс. Как и полагается матчу высокого статуса, на арене "Нижний Новгород" ожидается внушительный список важных гостей. Еще днем в столицу Поволжья прибыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которую в местном аэропорту встретил глава региона Глеб Никитин. Он выразил уверенность, что этот визит главы Хорватии будет способствовать развитию двусторонних отношений. Встреча 1/8 финала чемпионата начнется в 21:00 мск. Хорваты прошли предварительную стадию с тремя победами, тогда как датчане дважды сыграли вничью и однажды одолели соперника с минимальным счетом. Победитель в четвертьфинале 7 июля сыграет в Сочи со сборной России. На улицах города Оживленно перед матчем и на центральных городских улицах. Любители футбола вереницей следуют на фестиваль болельщиков, чтобы смотреть на больших экранах трансляцию встречи Хорватия - Дания. По дороге они фотографируются с талисманом чемпионата - волком Забивакой.