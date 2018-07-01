Самарские болельщики и гости ЧМ спели "Катюшу" после победы сборной России в 1/8 финала

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Самарские болельщики и гости чемпионата мира отметили победу сборной России по футболу в матче 1/8 финала над командой Испании песней "Катюша", передает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Акинфеев в серии 11-метровых отразил два удара.
После финального свистка около 18 тысяч болельщиков, которые собрались в фан-зоне, начали массово петь песню "Катюша", а после исполнили традиционную "Калинку". Болельщики не расходились сразу после завершения матча и устроили массовую дискотеку.
В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Хорватии и Дании. Хорваты и датчане свой матч 1/8 финала проведут позднее в воскресенье (21:00 мск) в Нижнем Новгороде.
Встреча 1/4 финала с участием сборной России будет сыграна 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт", игра начнется в 21:00 мск.