Самарские болельщики и гости ЧМ спели "Катюшу" после победы сборной России в 1/8 финала

В воскресенье сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Самарские болельщики и гости чемпионата мира отметили победу сборной России по футболу в матче 1/8 финала над командой Испании песней "Катюша", передает корреспондент ТАСС с места событий. В воскресенье сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Акинфеев в серии 11-метровых отразил два удара.