Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия

Российский голкипер в серии 11-метровых отразил два удара

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Акинфеев в серии 11-метровых отразил два удара.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Хорватии и Дании. Хорваты и датчане свой матч 1/8 финала проведут позднее в воскресенье (21:00 мск) в Нижнем Новгороде. Встреча 1/4 финала с участием сборной России будет сыграна 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".