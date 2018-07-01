Сборная Японии в полном составе проводит тренировку в Ростове-на-Дону перед матчем ЧМ

Матч 1/8 финала между командами Японии и Бельгии начнется в 21:00 мск 2 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Японии по футболу в полном составе проводит предматчевую тренировку на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону, где в понедельник встретится с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата мира, передает корр. ТАСС с места событий.

Матч 1/8 финала между командами Японии и Бельгии начнется в 21:00 мск 2 июля.

За 15 минут, которые были открытыми для представителей СМИ, футболисты провели разминку и перешли к упражнениям с мячом. На поле присутствовали все 23 игрока.

Футболисты сборной Японии прилетели в Ростов-на-Дону в субботу. Команда Японии на ЧМ-2018 базируется и проживает в Казани.

В первом матче на чемпионате мира японцы обыграли колумбийцев - 2:1, встреча сборной Японии с командой Сенегала завершилась вничью - 2:2. В заключительном матче группового турнира японские футболисты уступили полякам - 0:1, но в итоге вышли в 1/8 финала со второго места в своей группе.