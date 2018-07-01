В матче сборных Испании и России впервые в истории ЧМ была использована четвертая замена

На 97-й минуте матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов выпустил на поле Александра Ерохина вместо Далера Кузяева

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Четвертая замена была использована впервые в истории чемпионатов мира в дополнительное время матча 1/8 финала между сборными Испании и России.

На 97-й минуте матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов выпустил на поле Александра Ерохина вместо Далера Кузяева.

Сборные Испании и России проводят матч 1/8 финала чемпионата мира в Москве на стадионе "Лужники". Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

Четвертую замену разрешено проводить в дополнительное время в матчах плей-офф. В мае 2018 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование четвертой замены. Ранее данная практика была опробована на клубном уровне в матчах национальных кубков Англии и Германии, на уровне сборных - на олимпийском футбольном турнире в Бразилии, чемпионате мира среди женщин до 20 лет и Кубке конфедераций, а также в финале Золотого кубка КОНКАКАФ.