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1 июля, 19:04
Эррера: мексиканские футболисты раскрепощены перед матчем 1/8 финала ЧМ с бразильцами
Эктор Эррера
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Игра пройдет в Самаре 2 июля, начало - 17:00 мск

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу раскрепощена перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против команды Бразилии. Об этом журналистам заявил полузащитник мексиканской сборной Эктор Эррера.

Игра пройдет в Самаре 2 июля, начало - 17:00 мск.

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"Наша команда раскрепощена, но при этом мы сконцентрированы на завтрашней игре. Думаю, что, если мы мечтаем о победе на чемпионате мира, мы должны быть в состоянии обыграть любого соперника. Мы будет завтра готовы к тому, чтобы сыграть изумительный матч", - заявил Эррера.

"Сборная Бразилии - это выдающаяся команда, футболисты которой играют в лучших клубах мира, будем надеяться, что у нас получится проявить свой потенциал, я верю в себя и свою команду, доверяю ей. Нам нельзя терять концентрацию весь матч, если ошибаешься против такой великолепной команды, тогда это может дорого стоить тебе. Нам нужно играть как единое целое, быть сконцентрированными на сто процентов, тогда мы сможем претендовать на победу. Мы можем выиграть, потому что мы доверяем себе, мы провели большую работу высокого качества", - добавил он.

"У нас великолепная команда, мы взволнованы и счастливы тем, что можем достигнуть великих вещей вместе. Команда хочет расти", - заключил футболист.

Победитель матча между сборными Бразилии и Мексики в четвертьфинале сыграет с сильнейшей командой в паре Бельгия - Япония.

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