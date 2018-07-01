Тренер сборной Японии: сборная Бельгии по футболу входит в тройку лучших команд мира

Игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Японии и Бельгии пройдет 2 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии входит в тройку лучших команд команд мира, но у японских футболистов в матче 1/8 финала против бельгийцев остаются шансы на успех. Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер сборной Японии Акира Нисино.

Матч между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля на "Ростов-Арене".

"Сборная Бельгии - великолепная команда, входит в тройку лучших команд мира. Нашей сборной нужно завтра играть креативно, в ином случае у нас не будет шансов против бельгийцев. Но мы уже вошли во вкус, сыгрались и готовы к борьбе", - заметил Нисино.

"У моих игроков есть желание еще больше проявить себя в плей-офф, они находятся в прекрасной форме", - подытожил главный тренер.

Сразу после окончания пресс-конференции Нисино отправится на тренировку своей команды, которая пройдет на стадионе "Олимп-2".

Японцы в своем первом матче на чемпионате мира обыграли колумбийцев - 2:1, встреча сборной Японии с командой Сенегала завершилась вничью - 2:2. В заключительном матче группового турнира японские футболисты уступили полякам - 0:1 и вышли в 1/8 финала со второго места в своей группе. Бельгийцы с девятью очками заняли первое место в своей группе. Им поочередно удалось одержать победы над командами Панамы (3:0), Туниса (5:2) и Англии (1:0).