Игрок: сборная Японии намерена обыграть бельгийцев и написать новую страницу в истории

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Японии настроена победить команду Бельгии и впервые в своей истории выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Об этом сообщил на пресс-конференции защитник сборной Японии Гэн Сёдзи.

Матч между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля, начало - в 21:00 мск

"Мы очень хотим написать новую страницу в истории японского футбола и выйти в 1/4 финала, - сказал Сёдзи. - Мы сейчас физически и ментально готовимся к матчу со сборной Бельгии".

Японцы в своем первом матче на чемпионате мира обыграли колумбийцев - 2:1, встреча сборной Японии с командой Сенегала завершилась вничью - 2:2. В заключительном матче группового турнира японские футболисты уступили полякам - 0:1 и вышли в 1/8 финала со второго места в своей группе.

Бельгийцы с девятью очками заняли первое место в своей группе. Им поочередно удалось одержать победы над командами Панамы (3:0), Туниса (5:2) и Англии (1:0).