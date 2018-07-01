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1 июля, 18:46
Главный тренер сборной Бразилии Тите не ждет сюрпризов в составе мексиканцев в матче ЧМ
Главный тренер сборной Бразилии Тите
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Мексики пройдет в Самаре 2 июля

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Состав сборной Мексики вряд ли претерпит существенные изменения в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, бразильцам не стоит ждать здесь сюрпризов. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной Бразилии Тите.

Матч между сборными Бразилии и Мексики пройдет в Самаре 2 июля. Начало игры - 17:00 мск.

"У нас есть стартовый состав на завтра, база та же самая, не думаю, что состав мексиканцев претерпит существенные изменения, но тяжело что-то предсказывать, нужно учитывать состояние игроков. У нас было стремление построить сбалансированную команду, последние два матча были хороши, и мы должны сохранить преемственность в этом плане. В этом плане я надеюсь, что игроки сохранят уровень и стандарт прошлых двух игр и повысят его. Я уважаю соперника, я уважаю проделанную ими работу, наша команда будет играть так же, как и в последнем матче", - заявил Тите.

По мнению тренера, нападающий Неймар наберет оптимальную форму по ходу турнира. "Неймар играл слишком много, мы знаем цену, заплаченную для этого. Он полностью восстановился, он будет расти во время соревнований, надеюсь на то, что рост будет продолжен. Пока не знаю насчет завтрашнего матча, но он восстановился полностью", - отметил Тите.

Перед матчем с мексиканцами в строй бразильской сборной вернулся травмированный защитник Марсело. "Перед тренировкой я спросил у Марсело, могу ли на него рассчитывать, и он сказал, что да. Я не могу знать досконально состояние спортсмена, но всегда говорю каждому - тренируйся настолько, насколько ты способен", - заключил специалист.

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