Президент Хорватии прибыла в Нижний Новгород на матч ЧМ

Встреча сборных Хорватии и Дании начнется на стадионе "Нижний Новгород" в 21:00

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Нижний Новгород на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Встреча сборных Хорватии и Дании начнется на стадионе "Нижний Новгород" в 21:00 мск.

"1 июля 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин в международном аэропорту Нижнего Новгорода встретил президента Хорватии. Глава региона поприветствовал президента на нижегородской земле и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.