Фанаты в Казани встретили гол сборной России криками, сравнимыми по уровню шума с громом

Болельщики в Казани после гола российских футболистов в матче 1/8 финала чемпионата мира начали обниматься и громко скандировать "Россия"

КАЗАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Фанаты на фестивале болельщиков чемпионата мира по футболу в Казани встретили гол сборной России в ворота команды Испании ошеломительным криком в 97 децибел, следует из данных специального шумометра, который фиксирует уровень шума на территории фестиваля болельщиков, передает корреспондент ТАСС с места события.

Уровень шума в 97 децибел, согласно официальной шкале шумов, почти соответствует силе звука при раскате грома.

Матч проходит в воскресенье на московское арене "Лужники". Испанская команда забила один гол в ворота России, но позже национальной сборной удалось сравнять счет, успешно реализовав пенальти. Гол записал на свой счет нападающий российской сборной Артем Дзюба.

Болельщики в Казани после гола российских футболистов начали обниматься и громко скандировать "Россия" и "Мы победим".

В Казани прошли четыре матча группового этапа и игра 1/8 между сборными Франции и Аргентины (4:3). На 6 июля в городе намечен один из матчей четвертьфинала.