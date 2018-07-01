Сборная Бельгии по футболу провела тренировку без Янузая

Традиционно открытыми для журналистов были первые 15 минут занятия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии, которая 2 июля сыграет в Ростове-на-Дону матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Японии, провела предматчевую тренировку на стадионе СКА без полузащитника Аднана Янузая, передает корреспондент ТАСС.

Традиционно открытыми для журналистов были первые 15 минут занятия. За это время 22 футболиста провели разминку и перешли к упражнениям с мячом. Ранее тренер бельгийцев Роберто Мартинес сообщал на предматчевой пресс-конференции, что сборная готова к предстоящему матчу в полном составе, за исключением одного травмированного игрока, не назвав фамилию.

Сборная Бельгии базируется во время турнира в подмосковном Дедовске. Футболисты прилетели в Ростов-на- Дону днем 1 июля. На групповом этапе бельгийцы забили девять мячей, став самой результативной командой турнира после трех игр.

Матч между сборными Бельгии и Японии станет пятой по счету игрой чемпионата мира, которая пройдет в Ростове-на- Дону.