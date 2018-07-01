Защитник сборной Бразилии Силва ожидает великий матч в 1/8 финала ЧМ против мексиканцев

Игра между командами Бразилии и Мексики пройдет в Самаре 2 июля, начало - 17:00 мск

САМАРА, 1 июля. /ТАСС/. Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Мексики может стать великим. Такое мнение журналистам высказал защитник бразильской команды Тиаго Силва.

Игра пройдет в Самаре 2 июля, начало - 17:00 мск.

"Наша команда хорошо сбалансирована, мы обладаем хорошим диапазоном действий, надеемся, что все игроки будут вдохновлены завтра. Нужно стараться делать меньше ошибок, мы четыре года вели подготовку к турниру, и нам нужна полная концентрация. Думаю, что игра будет сложной, Мексика на первом этапе заслужила место в плей-офф, матч будет великим. Мы очень хотим выйти в четвертьфинал, у нас есть планы и инструменты для этого", - заявил Силва.

"Я думаю, что наша эволюция с первого матча была впечатляющей (в первом туре группового этапа бразильцы сыграли вничью со швейцарцами со счетом 1:1 - прим. ТАСС). Многие говорили, что мы не очень хорошо играли, но я не соглашусь. Во втором и третьем матчах любая ничья могла выкинуть нас с турнира, поэтому у нас была мотивация выступить лучше. Думаю, сейчас все будет лучше, мы хорошо готовы к сборной Мексики, которая хорошо себя зарекомендовала", - добавил футболист.

"Думаю, что у соперника очень умные игроки, которые умеют занимать свободное пространство. Мы должны остерегаться их атакующего трио, мы должны думать обо всех игроках", - заключил Силва.

В полуфинале домашнего чемпионата мира в 2014 году сборная Бразилии проиграла команде Германии со счетом 1:7. На мировом первенстве в России немцы не смогли выйти из группы. "Германия была одним из фаворитов, как и Португалия и Аргентина. Мы не должны думать о поворотах истории, Германия уже в прошлом, нам нужно использовать свои возможности завтра", - поделился мнением Силва.