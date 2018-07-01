Болельщики из Англии стали гостями фестиваля казачьего фольклора "Нет вольнее Дона Тихого"

Гости из Англии в понедельник пойдут на "Ростов-Арену" на матч между командами Бельгии и Японии

СТАРОЧЕРКАССКАЯ /Ростовская область/, 1 июля. /ТАСС/. Два болельщика из Англии, приехавшие в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, за день до игры стали гостями фестиваля казачьего фольклора "Нет вольнее Дона Тихого", который проходил в станице Старочеркасской. Как сообщил ТАСС Джеймс из Лондона, они с другом пребывают в восторге от увиденного.

Город Черкасск (ныне - станица Старочеркасская) до начала ХIХ века был столицей донского казачества, в настоящее время этот населенный пункт является настоящим музеем истории казачества под открытым небом. 1 июля в Старочеркасской состоялся приуроченный к ЧМ-2018 этнографический фестиваль "Нет вольнее Дона Тихого". На центральной улице станицы была открыта ярмарка-выставка сувениров и декоративно-прикладного творчества. Каждый гость мероприятия мог принять участие в традиционных казачьих забавах, а также спеть и станцевать под казачьи песни.

"Это замечательный исторический праздник, который навсегда запомнится нам, - сказал Джеймс после того, как поднялся на местную колокольню. - Нам очень нравится изучать культуру других стран, мы теперь узнали, кто такие казаки. Очень рады, что нам удалось выбраться сюда".

Гости из Англии в понедельник пойдут на "Ростов-Арену" на матч между командами Бельгии и Японии. Билеты на футбол они купили до того, как определились участники предстоящего матча. "Мы рассчитывали, что именно Англия займет первое место в своей группе и будет играть в Ростове первый матч плей-офф, но получилось так, что здесь будут выступать бельгийцы. Мы решили не менять свои планы и приехали сюда", - продолжил собеседник ТАСС,

"Мы в восторге от России, нам здесь все нравится. Все разговоры, что русские - неприветливые люди, это неправда", - заключил Джеймс.

Матч между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля в 21:00 мск.