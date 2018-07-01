Вход в фан-зону в Нижнем Новгороде ограничен из-за большого числа зрителей матча ЧМ

Сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу проводит матч против команды Испании, в фан-зоне ведется прямая трансляция встречи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Вход в фан-зону в Нижнем Новгороде временно ограничен из-за большого числа зрителей, которые смотрят на больших экранах трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании. Об этом сообщили ТАСС в нижегородской дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.

"Трансляция игры ведется на официальном фестивале болельщиков на площади Минина и Пожарского, где собралась многотысячная аудитория поклонников футбола. В настоящий момент вход на территорию фестиваля болельщиков временно ограничен в связи с максимальной загрузкой площадки. Рекомендуем рассмотреть альтернативные площадки для просмотра", - сказали в дирекции.

Площадка фестиваля вмещает 15 тыс. человек. Матч 1/8 финала чемпионата между сборными России и Испании проходит в Москве в "Лужниках".