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1 июля, 17:37
Российские олимпийцы пожелали удачи футболистам сборной на праздновании Олимпийского дня
Первый вице-президент ОКР Игорь Левитин
© Александр Рюмин/ТАСС
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Ключевым моментом праздника стал футбольный матч с участием сборных, представляющих зимние и летние олимпийские виды спорта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские олимпийцы на праздновании Всероссийского олимпийского дня пожелали победы сборной страны, которая проводит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании. Праздник прошел в московском парке "Сокольники".

Старт празднику по сложившейся традиции дала олимпийская зарядка, затем состоялось торжественное открытие. С приветственным словом выступили президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин и другие руководители российского спорта.

Несмотря на то что в 2018 году праздник был посвящен предстоящим Юношеским олимпийским играм в Буэнос-Айресе, лейтмотивом мероприятий стал предстоящий матч сборной России по футболу с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Поздняков напомнил, что в спорте возможно все, если спортсмены проявляют волю и характер, и это демонстрируют олимпийцы. Левитин пожелал сборной выступить в матче как знаменитая хоккейная "Красная машина".

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Ключевым моментом праздника стал футбольный матч с участием сборных, представляющих зимние и летние олимпийские виды спорта. Победу со счетом 3:1 одержали спортсмены-летники, а самым ярким голом, по мнению болельщиков, отметился восьмикратный чемпион мира по фехтованию Алексей Якименко. Участники матча от души пожелали российской сборной одержать победу как минимум с таким же счетом.

Гостями праздника оказались и футбольные болельщики, перед отъездом домой в "Сокольниках" побывали сенегальцы. "Скоро мы будем дома, это печально, но в следующий раз наша команда будет готова лучше, я уверен, - рассказал ТАСС сенегалец Баффай. - Пока мы еще здесь, решили приехать в "Сокольники", у вас здорово организовывают спортивные праздники, в этом мы убедились. Сегодня попробовали себя в роли штангистов - необычно".

О Всероссийском олимпийском дне

Олимпийский день считается главным спортивным летним праздником в мире, в России он проходит уже в 27-й раз. Традиционно Всероссийский олимпийский день объединяет 85 регионов страны, в нынешнем году в мероприятиях приняли участие около 2 млн россиян. В мероприятиях в "Сокольниках" приняли участие около 60 прославленных олимпийцев, в числе которых фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, гимнастка Алия Мустафина, синхронистка Алла Шишкина, пятиборец Александр Лесун и многие другие.

На площадках "Сокольников" 1 июля гости Всероссийского олимпийского дня смогли попробовать свои силы в олимпийских видах спорта - керлинге, гандболе, санном спорте, скейтбординге, настольном теннисе, серфинге, тяжелой атлетике и многих других. Также в ходе мероприятия прошли мастер-классы методики цигун. Все желающие смогли пройти квест "Олимпийский маршрут".

Внимание самых маленьких гостей праздника привлекла площадка федерации конного спорта, от желающих принять участие в мастер-классах по раскрашиванию фигурок лошадей не было отбоя. После урока творчества малыши смогли прокатиться на мини-лошадях.

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