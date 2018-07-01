Морем из тысяч флагов встречают болельщики матч Россия - Испания в Сочи

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между российской и испанской командами проходит в Москве на стадионе "Лужники"

СОЧИ, 1 июля ТАСС/. Тысячи болельщиков из разных регионов страны собрались на фестивале болельщиков на южном молу сочинского морского порта, чтобы посмотреть трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами России и Испании. Практически каждый болельщик держит в руках триколор, целое море российских флагов раскинулось прямо на берегу Черного моря, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это трудно передать словами, ту радость и гордость, которые испытываем сейчас в душе. Болеем за Россию, мы так долго ждали этого момента. Верим в наших футболистов и держим кулаки", - сказал ТАСС директор городского департамента физкультуры и спорта Сергей Пилосян.

На пляжах Имеретинской низменности поднялся ветер, из- за которого спасатели запретили купание в море, однако по словам российских болельщиков, их этот факт нисколько не расстраивает. "Я считаю это к лучшему! Ни море, ни что не будет отвлекать меня от просмотра этой игры", - поделился своими эмоциями болельщик из Краснодара Андрей.

Кафе на набережной понемногу заполняются посетителями. Многие из них бронировали столики поближе к экранам, где будут показывать матч Россия - Испания. "Мы буквально заняли последний столик, так радостно, что сможем увидеть игру нашей сборной. Желаем ей только победы и ждем в гости в Сочи", - сказала болельщица из Иркутска Елена.

Посетители прибрежных кафе одеты в цвета национального триколора, многие из них надели шапки-ушанки и принесли с собой талисман чемпионата мира - волка Забиваку.