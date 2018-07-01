Одемвинги считает, что интерес к ЧМ-2018 после вылета Роналду и Месси немного спадет

Бывший нападающий сборной Нигерии считает, что одним из лучших нападающих турнира является бельгиец Ромелу Лукаку, который забил в России четыре мяча

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Интерес к чемпионату мира по футболу после вылета с турнира сборных Аргентины и Португалии, за которые играют обладатели "Золотого мяча" последних восьми лет Криштиану Роналду и Лионель Месси, немного спадет. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной Нигерии и "Локомотива" Питер Одемвинги.

"Криштиану и Месси уже нельзя будет посмотреть вживую, поэтому интерес к турниру чуть спадет. От них ждали, что они могут сотворить какое-либо чудо и вести команду по плей- офф. Я разочарован, что такие игроки не продолжат играть на чемпионате мира, но всем интересно, какая же сборная поднимет Кубок, - сказал Одемвинги. - Уровень турнира с их уходом понизится, поскольку эти игроки дарят моменты, от которых замирает дух, которые в любую секунду могут сделать такое, что все встают со своих мест".

Одемвинги считает, что одним из лучших нападающих турнира является бельгиец Ромелу Лукаку, который забил в России четыре мяча. "Он хладнокровно завершает атаки, у него есть терпение, уверенность, что очень важно для нападающего. Очень важного иметь в наличии такого нападающего, поскольку чем дальше команда пройдет в плей- офф, тем меньше голевых моментов у нее будет", - отметил он.

Чемпионат мира завершится 15 июля.